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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 07:11 مساءً - أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم الإثنين، عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف.
أوضح في بيان اليوم، أنه تم وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..
وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة “الطارق”، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم “411” شركات، وشركة “الدقهلية” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم “316” شركات، وشركة”سواعد” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم “1261” شركات، وشركة “دمنهور” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1063” شركات، وشركة “اير باص”،ترخيص رقم “1177” شركات..
كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة “الهنوف” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “351”، ونشاط شركة “تروجوب” لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم “1173”، لمخالفتهما لقانون العمل رقم “12” لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.
وأوضح الوزير أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
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وأكد أن “الوزارة” حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
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