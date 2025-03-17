التموين: توريد 4.2 مليون طن قصب وإنتاج نحو 451 ألف طن سكر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 06:14 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توريد نحو 4.2 مليون طن من قصب السكر من المزارعين حتى الآن خلال الموسم الحالي، والذي من المتوقع أن ينتهي في أوائل مايو المقبل، من إجمالي 6 ملايين طن مستهدفة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إنتاج نحو 451 ألف طن من السكر من إجمالي 660 ألف طن مستهدفة.

وفيما يتعلق ببنجر السكر، نوهت الوزارة إلى استلام 47 ألف طن من بنجر السكر، وإنتاج 5300 طن سكر. كما أنه من المتوقع استلام مليون طن من بنجر السكر، وإنتاج 130 ألف طن سكر.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السكر باعتباره سلعة استراتيجية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج من خلال توفير التسهيلات اللازمة، وضمان توريد المحصول بأسعار عادلة.

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ولفت فاروق إلى نجاح وزارة التموين في رفع المخزون الاستراتيجي لبعض السلع الأساسية لأكثر من 6 أشهر، بينما تجاوز مخزون السكر التمويني 12 شهرًا، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الأسعار في الأسواق.

من جانبه، قال الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر عند 2500 جنيه، مع صرف حافز إضافي لكل فدان تزيد إنتاجيته عن 40 طنًا بواقع 100 جنيه للطن.

وأوضح أن الشركة القابضة تقوم سنويًا بتوفير نحو 840 مليون كيلو سكر لتلبية احتياجات المواطنين.

ولفت إلى تعاون وزارتي التموين والزراعة للتوسع في إنتاج الشتلات، وكذلك التأكيد على إجراء عمليات الترقيع للمساحات البور، والمساهمة في مقاومة الحشائش والآفات.