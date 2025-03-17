نعرض لكم الان تفاصيل خبر حسن الخطيب يشارك في مائدة مستديرة للاستثمارات بين مصر والهند من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 05:07 مساءً - محمد أحمد شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع مائدة مستديرة حول الاستثمارات بين مصر والهند، والذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII) في إطار زيارته الحالية للهند.

ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تقدمها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع. كما تم التطرق إلى آليات تعزيز الشراكة مع أبرز الشركات الهندية في القطاعات الاستراتيجية المختلفة.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

وتضمن الاجتماع جلسة عمل تحت عنوان “التنافس والتعاون: تأمين المستقبل”، والتي تناولت تحولات العولمة في ظل التغيرات الجيو-اقتصادية، وأثرها في التجارة والاستثمار والأمن القومي، وقد ناقش المشاركون الحاجة إلى شبكات اقتصادية مستدامة وشاملة، إضافة إلى دور الثقة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والشركات.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأعرب الوزير عن حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الهند في ظل التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استثمارية محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر بيئة استثمارية تنافسية تدعم نمو الأعمال والشركات العالمية.

وأكد «الخطيب» أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تدعم الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.

أضاف، أن التعاون المصري-الهندي يشهد زخماً متزايداً، داعياً الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.

وأكد الوزير على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.

وأوضح «الخطيب»، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد حاليا تطوراً ملحوظاً، حيث تعد الهند من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مع تزايد حجم الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.