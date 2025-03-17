نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة الصناعة تطلق “تطبيق دعم المستثمرين” على… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 04:11 مساءً - أطلقت وزارة الصناعة الإصدار الأول لتطبيق دعم المستثمرين على الهاتف المحمول لاستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، حيث يوفر التطبيق ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمة ودعم المستثمرين إلكترونياً.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل للتيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم.

ويعمل الإصدار الأول للتطبيق على الأندرويد، وسوف يتم قريبا إطلاق نسخة من التطبيق تعمل على IOS، كما يهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها.

ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق إرسال الشكوى أو الاستفسار للوحدة، ويتم إرسال إشعار على الهاتف يفيد بأن الشكوى تم توجيهها للجهة المختصة التابعة للوزارة والمعنية بمحتوى الشكوى أو الاستفسار، وعند الرد من الجهة المختصة على الشكوى تقوم الوحدة بموافاة المستثمر بالرد النهائي، ويمكن للمستثمر إرسال استعجال على الشكوى أو الاستفسار في حالة تأخير الرد.

وتبدأ رحلة المستثمر مع التطبيق بإنشاء حساب عن طريق تسجيل بياناته الشخصية (الاسم ورقم التليفون والبريد الكتروني) ثم اختيار الخدمة التي يريدها سواء الشكوى أو الاستفسار ويستطيع المستثمر الدخول على حسابه الشخصي على التطبيق ومتابعة الشكوى أو الاستفسار ومعرفة الموقف التنفيذي للشكوى، أو إرسال شكوى جديدة، ومن المقرر أن يوفر التطبيق الجديد مزيداً من الوقت والمجهود على المستثمر.

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جدير بالذكر أن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين بهدف سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة.

ويمكن للمستثمرين تحميل التطبيق من خلال الدخول علي الرابط: https://play.google.com/store/apps/details..

ويتم اتباع خطوات تقديم شكوى أو استفسار كالتالي :-

1- اضغط على ” ابدأ ” للدخول على التطبيق.

2- في حالة الدخول على التطبيق أول مرة يتم تسجيل البيانات الشخصية (الاسم – رقم التليفون – البريد الإلكتروني) لإنشاء حساب.

3- اختيار الخدمة المطلوبة (شكاوي – استفسارات).

4- تسجيل البيانات المطلوبة (عنوان الشكوى أو الاستفسار – الموضوع – إرفاق المستندات إن وجدت في صيغة صور بحد أقصى 5 صور).

5- اضغط ” سجل ” لإرسال الشكوى أو الاستفسار.

ويمكن الدخول إلى الحساب والبيانات الشخصية عن طريق الضغط على ” بروفايل ” ومتابعة موقف (الشكوى أو الاستفسار او إرسال استعجال في حالة تأخر الرد عن طريق الضغط على ” متابعة “.