نعرض لكم الان تفاصيل خبر تي بي إس تؤسس مصنعا للمخبوزات في السعودية بالشراكة مع شهية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 04:11 مساءً - أعلنت شركة تي بي إس القابضة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة شهية للاستثمارات السعودية بهدف تأسيس مصنع متخصص في إنتاج المخبوزات في المملكة.

ووفقا لبيان اليوم، ستبدأ المرحلة الأولى من المشروع في 2026 بإنتاج أنواع متعددة من المخبوزات، مع استخدام تقنيات حديثة تساهم في تحسين الجودة وتقليل التكاليف اللوجستية، من خلال الاستفادة من خبرات تي بي إس الممتدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

يسعى المشروع إلى المساهمة بشكل كبير في نمو قطاع المخبوزات في السعودية، بالإضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على المخبوزات عالية الجودة في السوق السعودي والإقليمي.

وأكد سامح السادات، الشريك المؤسس ورئيس قطاع الاستثمار لشركة تي بي إس القابضة، أن الاتفاقية تشمل تزويد العلامات التجارية التابعة لشركة شهية للاستثمارات، مثل “دانكن”، بالإضافة إلى مجموعة من العملاء الآخرين في نفس القطاع.

أضاف: “نعتبر دخولنا إلى السوق السعودي بداية مرحلة جديدة من النمو، حيث نسعى لتقديم منتجات مخبوزات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق السعودي وتواكب تطلعاته”.

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من جانبه، أوضح سعود بن عبد الله العذل، الرئيس التنفيذي لشركة شهية للاستثمارات، أن الشراكة مع تي بي إس، تعد خطوة استراتيجية هامة على المدى الطويل، بالنظر إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركة المصرية، ورأس مالها البشري المؤهل.

أضاف: “ستسهم هذه الشراكة في تعزيز حصتنا السوقية داخل المملكة وخارجها، من خلال شبكتنا القوية في سلسلة التوريد والبنية التحتية للتوزيع، بالإضافة إلى معرفتنا العميقة بالأسواق الإقليمية والدولية”.

وأكد الطرفان، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية هامة نحو التوسع في أسواق الخليج وأوروبا في المستقبل، وستسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تدفق العملة الأجنبية، كما ستعمل على تعزيز قدرة السوق المحلي على تلبية إحتياجاته وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بين البلدين.

وقال أيمن عباس، الشريك الرئيسي بشركة تي بي إس القابضة، أن كافة تجارب التوسع في السوق السعودي أثبتت نجاحها ونمو الكيانات الاقتصادية العاملة هناك، مؤكدًا أن المناخ الاقتصادي في السوق السعودي اليوم يمثل فرصة ذهبية لانطلاق الشركات نحو آفاق جديدة من النمو والتوسع.

ووفقا للبيان، حظيت الشراكة بدعم كبير من الجهات التنظيمية في المملكة، حيث قدمت وزارة الاستثمار التسهيلات اللازمة لتطوير هذه الفرصة االستثمارية في المملكة.

تمت الصفقة تحت إشراف مجموعة من الشركات الاستشارية المتخصصة، مثل شركة جين إكس المستشار المالي، وشركة بلتون القابضة الشريك التمويلي، بالإضافة إلى شركة بيت النمو المالية كوسيط بين الشركتين.

قدمت شركة كي إن جتس، المشورة القانونية لشركة تي بي إس القابضة، بينما تولت شركة الزامل والخراشي للمحاماة تقديم الاستشارات القانونية لشركة شهية للاستثمارات.