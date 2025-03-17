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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب: لا إعفاءات على الرسوم الجمركية للصلب والألومنيوم من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتزم إصدار إعفاءات على الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم.
وأضاف ترامب، أن الرسوم الجمركية المتبادلة ستطبق في 2 أبريل.
وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.
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