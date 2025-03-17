مجموعة Lulu الهندية تعتزم إنشاء فروع هايبر ماركت جديدة في…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم مجموعة Lulu الهندية الدولية تعزيز استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة القادمة، حيث تخطط لافتتاح فروع جديدة من هايبر ماركت، حيث تمتلك حالياً 9 فروع في مصر، كما تخطط إلى إنشاء مرافق تخزين بارد، وذلك لدعم عمليات التصدير من مصر إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد المجموعة ضم نجم الدين إبراهيم كوتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة، وراكيش رافي، المدير التجاري للمجموعة، وحسين شريف، المدير الأول للعلاقات العامة خلال زيارته الحالية للهند.

أكد الوزير، حرص مصر علي توفير بيئة جاذبة أمام الاستثمارات الهندية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودا لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وأوضح أن الشراكة بين مصر والهند تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية

وشدد الخطيب،على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.

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واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا التزام مصر بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

من جانبه، كشف نجم الدين إبراهيم كوتي التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر.

وبدوره أشار راكيش رافي المدير التجاري لمجموعة Lulu الدولية الهندية، أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للتوسع في تجارة السلع الاستهلاكية، موضحًا أن شركة Fair Exports (India) Pvt Ltd، تتخصص في تصدير اللحوم والمواد الغذائية مثل التوابل والفواكه الطازجة والخضروات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.