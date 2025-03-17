وزير الخارجية الأمريكي: الولايات المتحدة ستعقد صفقات تجارية…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ قال ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، إنه بمجرد أن تفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين، يُمكنها الدخول في محادثات ثنائية مع الدول بشأن ترتيبات تجارية جديدة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على واردات النبيذ والكونياك والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا، فاتحاً بذلك جبهة جديدة في حرب تجارية عالمية هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف من الركود.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة سترد على الدول التي فرضت رسوماً جمركية عليها.

وقال لبرنامج “واجه الأمة” على قناة سي بي إس: “هذا الأمر عالمي. ليس ضد كندا، ولا ضد المكسيك، ولا ضد الاتحاد الأوروبي، بل هو ضد الجميع”.

وتابع: “ومن ثم، وانطلاقاً من هذا الأساس الجديد للإنصاف والمعاملة بالمثل، سننخرط،على الأرجح، في مفاوضات ثنائية مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية جديدة تناسب كلا الجانبين”.

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كذلك، قال روبيو، الذي لم يُفصل شكل الاتفاقيات الجديدة، إن الولايات المتحدة ستعيد ضبط الوضع الراهن لضمان معاملتها بإنصاف.

وقال: “لا نُحبذ الوضع الراهن. سنُرسي وضعاً جديداً، وبعد ذلك يُمكننا التفاوض على شيء ما، إذا رغبت الدول الأخرى في ذلك”. وأضاف: “ما لدينا الآن لا يمكن أن يستمر”.