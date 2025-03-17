رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة سرفييه مصر توطين صناعة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 12:14 مساءً - دوت الخليج_ استقبل الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سامي سنقرط، المدير العام لشركة سرفييه مصر، في ظل التنسيق المستمر بين هيئة الدواء المصرية، وشركات الأدوية العالمية والمحلية لتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى دعم البحث والتطوير لتقديم علاجات مبتكرة، مما يعزز قدرة القطاع الصحي على مواجهة التحديات الطبية بكفاءة وفاعلية.

وتسعى هيئة الدواء إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لدعم عمل شركاء الصناعة داخل النظام الدوائي المصري بما يحقق أهداف الدولة المصرية في تحقيق سياسات التوطين والتصدير للخارج.

وخلال اللقاء، أثنى الدكتور علي الغمراوي، على جهود شركة سرفييه مصر الخاصة بدعم وتعزيز توافر المستحضرات الطبية المهمة والمبتكرة بسوق الدواء المصري، ودورها الرائد في صناعة مستحضرات الأورام.

وأشاد الغمراوي بجهود الشركة في تقديم أحدث التقنيات الدوائية لعلاج الأورام، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لنقل المعرفة وتطوير المنظومة الدوائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأكد حرص هيئة الدواء المصرية على توفير كافة سبل الدعم الفني والإجرائي لتعزيز قدرة الشركة التنافسية وخطتها الاستثمارية داخل سوق الدواء المصري، من خلال تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية المتميزة، وسعي الهيئة إلى عقد شراكات جديدة بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية، وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات الدوائية، والعمل على جعل سوق الدواء المصري بوابة التصدير للقارة الإفريقية والأقاليم المحاورة.

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شارك في اللقاء الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة لشؤون مكتب رئيس الهيئة، ومن جانب شركة سرفييه الدكتور محمد المراسي، مدير الجودة والشؤون العامة.

يأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير سياسات الدواء وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، بما يضمن إدخال تقنيات حديثة للعلاج وتحسين جودة الرعاية الصحية للمواطن المصري.