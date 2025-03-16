نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 90 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب المحلية خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 10:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.1% وبقيمة 90 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 2.6% وبقيمة 75 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس 4225 جنيهًا، واختتم عند 4210 جنيهات.

في حين افتتحت الأوقية في البورصة العالمية التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت عند 2985 دولارًا.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 4811 جنيهًا، وبلغ عيار 18 سجل 3609 جنيهات، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2807 جنيهات، والجنيه الذهب نحو 33680 جنيهًا.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4205 جنيهات، واختتم عند 4210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

أوضح إمبابي أن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنسبة 13%، وبقيمة 470 جنيهًا خلال شهرين ونصف وذلك رغم التراجع الحاد في الطلب.

وافتتح عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب في السوق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيهًا خلال 2024.

أضاف إمبابي، أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لا سيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة.

لفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.

فيما أرجع ارتفاع أسعار الذهب العالمية إلى مستويات قياسسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع محاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الإثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولارًا.

وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى صعود الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم الاستمرار في الارتفاع إلى 2940 دولارً، ثم تراجع ليسجل 2933 دولارًا.

وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2,985 دولارًا أمريكيًا للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولارًا.

لفت إمبابي إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.

وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 14 %، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.