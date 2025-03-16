مصنع جديد للملابس الجاهزة في القنطرة غرب باستثمارات 10…

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 08:08 مساءً - قام وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتانج شياو، رئيس شركة “جيانجسو جوتاي” الصينية، بتوقيع عقد حق انتفاع لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة لصالح الأخيرة، يقع على مساحة 21 ألف متر مربع بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

تبلغ إجمالي استثمارات المشروع 10 ملايين دولار بما يعادل 500 مليون جنيه، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، ومن المخطط أن يقوم المصنع بتصدير كامل إنتاجه من الملابس الجاهزة للخارج.

وصرح وليد جمال الدين، إن العمل جارٍ على قدمٍ وساق داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب استثمارات من مختلف دول العالم لكافة المناطق الصناعية والمواني التابعة للهيئة بالقطاعات المستهدف توطينها، مؤكدًا أن ذلك ينعكس في تتابع وتيرة المشروعات الجديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية المؤهلة لأن تكون وجهة الاستثمار العالمي في قطاعات المنسوجات والملابس والتصنيع الزراعي.

وأشار إلى اكتمال توقيع عقود حق الانتفاع الفعلية لـ15 مشروعًا حتى الآن بمنطقة القنطرة غرب باستثمارات 490 مليون دولار، على مساحة تتجاوز مليون و31 ألف متر مربع، وحجم عمالة يتخطى 20 ألف عامل، ومتوسط إجمالي لنسبة التصدير للخارج من الإنتاج يبلغ 80% لأسواق أوروبا والأمريكتين وذلك عبر ميناء غرب بورسعيد أحد الموانئ الهامة التابعة للهيئة الذي يعد نافذة على البحر المتوسط والأسواق الأوروبية والذي سيشهد تزايدًا في حركة التداول لا سيما بعد افتتاح مشروعات القنطرة غرب.

أضاف أن الهيئة احتفت بوضع حجر الأساس لـ5 مشروعات من بين عقود حق الانتفاع الموقعة، وجارٍ استكمال باقي المشروعات تباعًا، معلنًا عن قرب افتتاح أول مشروعين بالقنطرة غرب خلال النصف الثاني للعام الجاري 2025، مشيرًا إلى حرص المنطقة الاقتصادية على توطين الصناعة من خلال بناء تجمعات صناعية متكاملة، وتأهيل وتدريب العمالة، وتعظيم الاستفادة من الأدوات الاقتصادية كافة لدى الهيئة من موانٍ بحرية ومناطق صناعية ولوجستية وحوافز استثمارية جاذبة واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية التي تسمح بالنفاذية الواسعة لمختلف الأسواق العالمية، بالإضافة للموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يعزز من كونها وجهة الاستثمار العالمي.

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تجدر الإشارة إلى أن شركة “جيانجسو جوتاي” تتبع مجموعة “Jiangsu Guotai International Group Co., Ltd. (GTIG)” الصينية، التي تأسست عام 1988؛ وتحتل المرتبة 329 بقائمة “Fortune China 500 في عام 2023″، وتقدم خدمات شاملة عالية المستوى في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة الغزل والخيوط والأقمشة والمنسوجات المنزلية والإكسسوارات، وقد أنشأت فروعًا لها في العديد من الدول الآسيوية والأوروبية والولايات المتحدة، يعمل بها أكثر من 4000 موظف وفي عام 2023 بلغت إيرادات الشركة 9.2 مليار دولار.