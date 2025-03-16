نعرض لكم الان تفاصيل خبر أنجلو جولد أشانتي تعين هدى منصور عضوا منتدبا لشركة السكري… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 05:08 مساءً - أعلنت شركة أنجلو جولد أشانتي بي إل سي، عن تعيين المهندسة هدى منصور عضوا منتدبا ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب، وذلك عقب انضمامها للشركة قادمة من شركة IFS.

ووفقا لبيان اليوم، شغلت هدى منصور منصب رئيس قطاع العمليات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان والشرق الأوسط وأفريقيا، كما كانت عضوًا في مجلس إدارة شركة سنتامين ولجنتي المراجعة والمخاطر، والاستدامة بالشركة.

وتدير أنجلو جولد أشانتي منجم السكري بالتعاون مع الحكومة المصرية في إطار شراكة استراتيجية، حيث استحوذت على شركة “سنتامين”، المشغلة لمنجم السكري في نوفمبر 2024 ، والتي كانت مدرجة في بورصتي لندن وتورونتو، ويقع المقر الرئيسي لشركة أنجلو جولد أشانتي في دنفر بالولايات المتحدة، وهي رابع أكبر منتج للذهب في العالم.

وتعقيبا على القرار، قال ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي: “تتمتع المهندسة هدى منصور بخبرات استثنائية تمتد لأكثر من 25 عاماً تولت خلالها عددًا من المناصب التنفيذية، وهي معروفة على نطاق واسع في المنطقة بكونها من قائدات الأعمال المتميزات”.

أضاف أن خبرتها الواسعة وقدراتها القيادية الفريدة تمثل قيمة كبيرة لشركة أنجلو جولد في إطار سعيها لتحقيق التميز التشغيلي والنمو المستدام في السوق المصري.

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من جانبه، قال مارسيلو بيريرا، النائب الأول للرئيس في أنجلو جولد: “إلى جانب خبرتها الواسعة في عالم الأعمال وفهمها الكبير لبيئة وآليات الأعمال على المستوى الإقليمي، تتمتع المهندسة هدى منصور بفهمها التام لعملياتنا التشغيلية بالإضافة لسجلها الحافل في قيادة فرق العمل وتحقيق مزايا تنافسية مستدامة، لذا يسعدني الترحيب بها كعضو رئيسي وفعال في فريقنا”.

وفي أول تعقيب لها على تولي المنصب الجديد، قالت المهندسة هدى منصور: “يسعدني الانضمام لفريق أنجلو جولد أشانتي في منصب العضو المنتدب لشركة السكري لمناجم الذهب، واتطلع للعمل والتعاون مع فريق العمل في الشركة، وتنفيذ العمليات التشغيلية للشركة العالمية في المنجم، والعمل على تعزيز النمو المستدام للشركة وخلق قيم طويلة الأجل لمساهميها”.

جدير بالذكر، أن المهندسة هدى منصور تحمل درجة بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية بامتياز مع مرتبة الشرف، بالإضافة لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال بامتياز من كلية ماستريخت للإدارة في هولندا, وتمتلك سجلًا حافلًا بالإنجازات والنجاح في دنيا الأعمال على المستوى العالمي،و تتمتع بخبرة واسعة.

وشغلت منصور، مناصب قيادية في شركات عالمية كبرى في البرمجيات مثل SAP وأوراكل ومايكروسوفت، وعلى مدار مسيرتها العملية شغلت المهندسة هدى أدوارًا ومناصب قيادية على المستويين الإقليمي والعالمي في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وهو ما أكسبها خبرات متنوعة في التعامل مع الثقافات المختلفة ومعالجة التحديات وإدارة نماذج الأعمال المختلفة.

وقبل انضمامها لشركة IFS، عملت لمدة 10 سنوات في شركة SAP حيث كانت أول من يشغل منصب رئيس قطاع العمليات للشركة في الإمارات وسلطنة عمان، وأول سيدة في شركة SAP يتم تعيينها في منصب العضو المنتدب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

قامت مجلة فوربس الشرق الأوسط بإدراج المهندسة هدى منصور في قائمة أقوى 100 سيدة أعمال منذ عام 2018 حتى اليوم. وفي عام 2022 تم اختيارها كواحدة من أفضل 5 سيدات في مجال التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، تشغل المهندسة هدى منصور أيضًا منصب عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي في مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، حيث تترأس لجنة الاستدامة بالمجلس، وهي عضو لجنة العمليات والتكنولوجيا بمجلس إدارة البنك. بالإضافة لذلك، تم تعيينها بقرار رئاسي كعضو في المجلس القومي للمرأة، وهي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في مصر أيضًا.