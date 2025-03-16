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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: توريد 4 ملايين طن قصب وإنتاج نحو 450 ألف طن سكر حتى… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 مارس 2025 02:09 مساءً - محمد أحمد_ أعلن الدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عن توريد نحو 4 ملايين طن من قصب السكر من المزارعين حتى الآن خلال الموسم الحالي، والذي من المتوقع أن ينتهي في أوائل مايو المقبل من إجمالي 6 ملايين طن مستهدفة.
وأوضح ناجي خلال مؤتمر صحفي أنه تم إنتاج نحو 450 ألف طن من السكر من إجمالي 660 ألف طن مستهدف. وأشار ناجي إلى أنه تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر عند 2500 جنيه، مع صرف حافز إضافي لكل فدان تزيد إنتاجيته عن 40 طنًا بواقع 100 جنيه للطن.
وأضاف ناجي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاونت مع وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج الشتلات، وكذلك التأكيد على إجراء عمليات الترقيع للمساحات البوار، والمساهمة في مقاومة الحشائش والآفات.
وفيما يتعلق ببنجر السكر، أشار ناجي إلى استلام 140 ألف طن من بنجر السكر وإنتاج 6 آلاف طن سكر، كما أنه من المتوقع استلام مليون طن بنجر، وإنتاج 130 ألف طن سكر.
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