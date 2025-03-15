مال وأعمال

رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على…

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  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 2/10
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  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 5/10
  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 6/10
  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 7/10
  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 8/10
  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 9/10
  • رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي: تصعيد حرب الرسوم خطر على… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 15 مارس 2025 01:11 مساءً - سكاي نيوز_ حذرت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد من أن تصاعد الخلاف بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.

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وقالت لاجارد: “إذا ما ذهبنا إلى حرب تجارية حقيقية، ستتضرر التجارة بشكل ملموس، وسوف ينطوي ذلك على عواقب وخيمة… بالنسبة للنمو والأسعار في أنحاء العالم، ولاسيما في الولايات المتحدة”.

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وأضافت: “قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقراراته المضادة تدعو للقلق، ولتوخي الحذر البالغ”، مضيفة أنها “تسبب أيضا مستوى من الغموض لم نشهده منذ فترة طويلة”، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

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ومنذ تولي ترامب مقاليد الرئاسة في يناير الماضي، قام الرئيس الأمريكي بتفعيل برنامج لفرض الرسوم الجمركية بشكل انتقائي، مما أثار توترات تنذر بنشوب حرب تجارية.

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وتهدد هذه السياسات بالإضرار بالنمو والتأثير على الأنشطة الاقتصادية من خلال زيادة درجة الغموض بالنسبة للشركات والمستهلكين والمستثمرين، بحسب وكالة بلومبرج نيوز.

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وهدد ترامب أمس الخميس بفرض رسوم جمركية على الخمور والمشروبات الكحولية من فرنسا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي بنسبة 200 بالمئة، إذا ما مضت بروكسل قدما في فرض رسوم على واراداتها من الويسكي الأمريكي.

وقالت رئيسة البنك المركزي المصري الأوروبي كريستين لاجارد إن “أي حرب تجارية سوف تضر بالاقتصاد العالمي”، مشيرة إلى أن بروكسل “ليس أمامها خيار” سوى الرد على الإجراءات الأمريكية، مضيفة أنه نظرا للفترة الزمنية بين إعلان هذه الإجراءات والبدء في تطبيقها، فإن مازال هناك وقت لإجراء مفاوضات.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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