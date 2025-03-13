وزارة التخطيط تطلق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج «نوفي»

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 09:14 مساءً - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصدية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة رقم 2 حول مستجدات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والنقل المستدام.

جاء ذلك في فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، وعدد من الوزراء، ورؤساء منظمات التمويل الدولية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص ومجلس النواب.

ويتضمن تقرير المتابعة رقم 2 نتائج تنفيذ المشروعات الخاصة بمحور الطاقة بعد عامين من إطلاق البرنامج وجهود حشد الاستثمارات المناخية وآليات التمويل المبتكر، فضلًا عن تطورات التأهيل الفني لمشروعات المياه والغذاء والطاقة.

كانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت برنامج «نُوَفِّي» خلال يوليو من عام 2022، كما تم تبنيه كمبادرة مصرية في إطار رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، وعلى مدار عامين حظى البرنامج بدعم دولي وإشادة كبيرة، باعتباره نموذجًا للمنصات الوطنية في مجال العمل المناخي.