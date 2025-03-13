جي بي مورجان يرفع احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 40%

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 02:12 مساءً - العربية نت _ رفع بنك جي بي مورجان توقعاته لاحتمال ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 40% حاليا من 30% في بداية العام الجاري.

وقال البنك إن هناك احتمالا كبيرا لركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام، في ظل مخاطر تراجع مكانة الولايات المتحدة كوجهة استثمارية بشكل دائم إثر سياسات الإدارة الحالية.

وتشير توقعات المصرف لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 2% بنهاية 2025.

وأضاف أن خطر الركود قد يرتفع لنسبة 50% أو أكثر حال فرض الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية المطابقة التي هدد بها اعتباراً من أبريل القادم.

وأكد أن عدم اليقين تجاه أسلوب الإدارة الحالية قد يقوض ثقة المستثمرين في الأصول الأمريكية، والتي ظلت تُبنى على مدار سنوات طويلة.

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أيضا رفع “جولدمان ساكس” احتمالية حدوث ركود بالاقتصاد الأمريكي إلى 20% من 15% أثر التعريفات الجمركية وأثرها على النمو الاقتصادي.

وقلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء الماضي، من شأن المخاوف المتّصلة بإدارته لاقتصاد البلاد والخسائر التي تكبّدتها بورصة وول ستريت، قائلا إنه لا “يرى” أن البلاد مقبلة على ركود.

وفي تصريح للصحافيين في البيت الأبيض قال ترامب، إن عمليات البيع على خلفية تراجع البورصة “لا تثير قلقي”.