وزير الري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا

دبي - احمد فتحي في الخميس 13 مارس 2025 02:12 مساءً - يارا الجنايني _ أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر بحاجة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء الدوليين لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن البلاد دخلت مرحلة “الجيل الثاني” من إدارة الموارد المائية، التي تعتمد على تنويع مصادر المياه وعدم الاقتصار على نهر النيل.

وأوضح سويلم، خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة لمتابعة تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، أن احتياجات مصر المائية السنوية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا عجزا يتجاوز 33 مليار متر مكعب يتم تعويضه عبر استيراد الغذاء، فيما يُعرف بـ”المياه الافتراضية”.

وأضاف الوزير، أن مصر تعتمد على إعادة استخدام حوالي 22 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إلى جانب تحلية المياه كمصدر غير تقليدي، لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من المياه تراجع من 2000 متر مكعب سنويًا في الستينيات إلى نحو 500 متر مكعب حاليًا، وهو أقل من نصف حد الفقر المائي.

وتابع سويلم قائلًا إن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية شاملة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تشمل الحفاظ على المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، وإضافة كميات جديدة من خلال إعادة التدوير والتحلية، مشددًا على أن التطورات الحالية تتطلب كفاءات وتقنيات متقدمة لإدارة الموارد المائية بكفاءة عالية.