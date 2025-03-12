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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الحكومة تبدأ اجتماعات قطاعية الأسبوع المقبل لمراجعة مستهدفات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 11:17 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماعات قطاعية اعتبارًا من الأسبوع المقبل مع ممثلي كل قطاع تصديري على حدة، لمراجعة المستهدفات التصديرية وتحديد الخطوات التنفيذية اللازمة لتحقيقها.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الاربعاء، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية، من خلال تسهيل الإجراءات على القطاعات التصديرية المختلفة، بما يضمن تحقيق الأرقام المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات أشادت بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، مؤكدة أن المستهدفات الرقمية لزيادة الصادرات قابلة للتحقيق، بشرط توفير الدعم اللازم للقطاعات التصديرية.
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