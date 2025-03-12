صندوق النقد: التزام مصر بوصول أسعار الوقود لمستويات استرداد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 11:17 مساءً - سمر السيد_ قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، إن دعم الطاقة يساعد على انخفاض أسعارها المقدمة للمستهلكين، لكنه ليس جيدًا فيما يتعلق بندرة الموارد.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم الأربعاء، أن توصية الصندوق لمصر هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين.

وأوضحت أن أسعار الطاقة يجب أن تعكس تكلفة الإنتاج وهذا سيساعد على زيادة إمداداتها، وتجنب انقطاع الكهرباء.

وتابعت أن السلطات المصرية كانت إلتزمت بأن تصبح أسعار الوقود في مستويات استرداد التكلفة بحلول شهر ديسمبر 2025، مضيفًة أن هذا الالتزام لم يتغير.

وفيما يتعلق بالهوامش الوقائية لحماية الفئات محدودة الدخل حال تطبيق هذه الخطوة، قالت إن مصر لديها برنامج للتحويل النقدي الموجه بشكل جيد، مشيرًة إلى أن هذا البرنامج يدعم بشكل فعال من يحتاج إلى الدعم.

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وأكدت التزام السلطات المصرية بتعزيز وزيادة الموارد في ظل برنامج تكافل وكرامة.

وكان صندوق النقد قال في بيانه الصحفي الصادر أمس بمناسبة استكمال إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إن خطوات السماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية، ستُمكّن القطاع الخاص من أن يصبح المحرك الرئيسي للنمو.

وأشار البيان إلى أن الإصلاحات اللازمة في أسعار الطاقة ودعمها، والسياسة الضريبية، تتضمن تكاليف اجتماعية يجب على السلطات إدارتها بعناية.