رئيس الوزراء: امتلاك الأصول لا يعني الحرمان من الدعم

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الحكومة تعمل على تنفيذ منظومة الكارت الموحد بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين، لتشمل مختلف خدمات الدعم، مثل التموين، وتكافل وكرامة، والتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى صرف المرتبات والمعاشات.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لعملية تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع إعادة صياغة معايير الاستحقاق بشكل أكثر دقة، مشددًا على أن امتلاك بعض الأصول مثل السيارات أو الحسابات البنكية لا يعني بالضرورة عدم استحقاق الدعم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن الدولة مستمرة في زيادة مخصصات الدعم وفق الاحتياجات الفعلية، في إطار حرصها على توفير الحماية الاجتماعية للمستحقين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.