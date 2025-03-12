صندوق النقد: من المهم الحفاظ على مرونة سعر صرف الجنيه

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 08:09 مساءً - سمر السيد_ قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، إنه من المهم أن تحافظ السلطات المصرية على مرونة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مع استهداف معدل التضخم كعنصر رئيسي في تحقيق تلك المرونة.

أضافت في كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي عقده صندوق النقد منذ قليل، إن الهدف من مرونة سعر الصرف هو تجنب تراكم الاختلالات أوحدوث أية نقص في النقد الأجنبي.

وتابعت أنه في ظل البيئة الخارجية الحالية التي تتسم بالتقلب، وتغيرات العرض والطلب على النقد الأجنبي، اتسمت تحركات سعر صرف الجنيه بالارتفاع والانخفاض، استجابًة للتدفقات الواردة من النقد ، وكذلك تنفيذ الإصلاحات.

وقال صندوق النقد في بيان صحفي أصدره أمس إن خطوة تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 تواصل تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن أبرز نتائج هذه الخطوة تتمثل في التخلص من تراكمات طلبات الاستيراد غير الملباة، بجانب زيادة التداول في سوق ما بين البنوك.

وأضاف أن سعر صرف الجنيه يتقلب ضمن نطاق محدود، و لفت إلى أنه بالنظر إلى المستقبل، ستكون هناك حاجة إلى ترقب مستمر لضمان ترسيخ هذا الإصلاح المحقق بشكل أكبر بمرور الوقت حتى يرى الفاعلون الاقتصاديون أن سعر الصرف مرن حقًا.