مدبولي: مصر طلبت تعديل مستهدفات برنامج صندوق النقد وتمت…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 07:10 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تأخر المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي جاء بناءً على طلب مصر لإعادة النظر في بعض المستهدفات الاقتصادية وتعديل الجداول الزمنية لتنفيذها، وهو ما وافق عليه الصندوق خلال اجتماعه الأخير.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن موافقة الصندوق على هذه التعديلات تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الموافقة أتاحت لمصر الحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة لدعم مشروعات التحول الأخضر.

وأشار مدبولي إلى أن الموارد الدولارية للدولة في وضع مستقر، حيث يتم مراجعتها أسبوعيًا مع محافظ البنك المركزي المصري، لافتًا إلى أن الاحتياطي النقدي شهد زيادة منذ الشهر الماضي، ما يضمن تلبية جميع الاحتياجات المالية دون أي تأخير.