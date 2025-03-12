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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 06:13 مساءً - العربية نت _ أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير عند 1.45 مليون بريميل يوميا.
كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 دون تغيير عند 1.43 مليون برميل يوميا.
ولم تغير المنظمة توقعاتها بالنسبة النمو الاقتصادي لعام 2025.
وأشارت إلى أن المخاوف التجارية من المتوقع أن تساهم في التقلبات مع استمرار الكشف عن سياسات التجارة و توقعت بأن يتكيف معها الاقتصاد العالمي.
وقالت إن متوسط إنتاج “أوبك+” النفطي بلغ 41.01 مليون برميل يوميا في فبراير بزيادة 363 ألف برميل يوميا عن يناير بقيادة قازاخستان.
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