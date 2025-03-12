مال وأعمال

أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل…

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  • أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… 2/7
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  • أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… 4/7
  • أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… 5/7
  • أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… 6/7
  • أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك تبقي توقعاتها للطلب على النفط عند 1.45 مليون برميل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 06:13 مساءً - العربية نت _ أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” توقعاتها نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 دون تغيير عند 1.45 مليون بريميل يوميا.

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كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 دون تغيير عند 1.43 مليون برميل يوميا.

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ولم تغير المنظمة توقعاتها بالنسبة النمو الاقتصادي لعام 2025.

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وأشارت إلى أن المخاوف التجارية من المتوقع أن تساهم في التقلبات مع استمرار الكشف عن سياسات التجارة و توقعت بأن يتكيف معها الاقتصاد العالمي.

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وقالت إن متوسط ​​إنتاج “أوبك+” النفطي بلغ 41.01 مليون برميل يوميا في فبراير بزيادة 363 ألف برميل يوميا عن يناير بقيادة قازاخستان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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