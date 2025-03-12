بيكو تطلق العلامة التجارية هيتاشي في السوق المصرية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:11 مساءً - محمد أحمد _ أعلنت شركة بيكو مصر للأجهزة المنزلية عن إطلاق علامة هيتاشي التجارية في السوق المصرية.

ويأتي ذلك ضمن خطة الشركة لبدء التصنيع المحلي داخل مجمعها الصناعي بمدينة العاشر من رمضان بحلول النصف الثاني من عام 2025 .

وتستهدف بيكو من هذا التوسع تعزيز وجودها الإقليمي، حيث تعمل حالياً في 57 دولة ولديها أكثر من 50,000 موظف و45 منشأة إنتاج في 13 دولة حول العالم.

ويأتي هذا الاستثمار في التصنيع المحلي في مصر ضمن استراتيجية بيكو لتلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز صادراتها إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتوفر العلامة التجارية هيتاشي مجموعة من الأجهزة المنزلية التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والكفاءة في استهلاك الطاقة، من الثلاجات والغسالات والمكانس.

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وقال أوميت جونيل، المدير الإقليمي لبيكو شمال أفريقيا، إن إطلاق هيتاشي في السوق المصرية يعد خطوة استراتيجية تؤكد التزامنا بتقديم جودة عالية وأداء متميز في جميع منتجاتنا، بما يتماشى مع إرث هيتاشي العريق في الابتكار والتفوق.

من جهته، أعرب أتسوشي ياماناكا، المدير العام للمبيعات بشركة أرتشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية في منطقة الشرق الأوسط، عن تفاؤله بالعودة إلى السوق المصري قائلاً: “لقد أثبتت هيتاشي قوتها في السوق المصري قبل 15 عامًا، ونحن اليوم نعود بشراكات قوية تضمن نجاحنا واستمرارنا في تلبية تطلعات السوق المصري.”

تعتمد هذه الخطوة على الشراكة القوية بين أرتشيليك هيتاشي، التي تأسست عام 2021، حيث تمتلك ارتشيليك القابضة حصة 60% في المشروع المشترك، وتدير عمليات تصنيع متطورة من خلال 10 شركات تابعة ومصنعين حديثين وأكثر من 5,500 موظف حول العالم. ويهدف هذا التحالف إلى تقديم أجهزة منزلية مبتكرة طبقاً لأحدث التقنيات، مع التركيز على الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، إلى جانب المتانة والتصميم المبتكر الذي تنفرد به شركة هيتاشي.