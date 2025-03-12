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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء يبحث مع طلعت مصطفى التوسع في استخدام الطاقة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:11 مساءً - التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
عقد الاجتماع بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة، والتوسع في مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة.
ناقش الوزير خلال الاجتماع، أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع في مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية في العمل، وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة في التصدى لسرقات التيار الكهربائي باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين.
وتطرق الاجتماع، إلى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات في مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء في المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، في اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
وأكد عصمت أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء ، لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال، موضحا التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ مايلزم لفتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة.
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ونوه عصمت إلى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل ، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة
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