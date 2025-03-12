الصين تتعهد بالرد على رسوم الصلب الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:11 مساءً - العربية نت _ أعلنت الصين اليوم الأربعاء، أنها ستتخذ “كل التدابير اللازمة” لحماية مصالحها ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة نسبتها 25% على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، لدى سؤالها عن الرسوم في مؤتمر صحافي يومي، إن “إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية وتضر بشكل جدي بمنظومة التجارة متعددة الأطراف المبنية على القواعد”، وفق وكالة “فرانس برس”.

ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم حيّز التنفيذ في الدقيقة الأولى من فجر الأربعاء “04:01 توقيت جرينتش” لتخطو بذلك الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين.

وكان ترامب وقّع في 10 فبراير الماضي أمرين تنفيذيين فرض بموجبهما رسومًا جمركية بنسبة 25% على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس الحالي، “دون استثناءات أو إعفاءات”.