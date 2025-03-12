حسام هيبة: تقديم مشروع قانون الشركات الجديد في الدورة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 12 مارس 2025 05:11 مساءً - حمدي أحمد _ كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، عن آخر تطورات إعداد قانون الشركات الجديد.

وقال هيبة في تصريحات لـ “دوت الخليج”، أن الهيئة تعمل حاليا على مسودة القانون الجديد الذي سيكون بديلا عن قانون رقم 159 لعام 1981، وتستهدف إحداث تغير في فكر تأسيس الشركات بمصر، لكي يتسم بالسهولة والمرونة ويكون مواكبا لمتغيرات الأسواق العالمية.

أضاف، أنه ليس هناك موعدا محددا لتقديم القانون الجديد لمجلس النواب، ولسنا في عجلة من أمرنا لكي يخرج القانون بشكل جيد، كما سيتم إجراء حوار مجتمعي بشأنه واستطلاع رأي الجهات الحكومية المختلفة، وبعدها سيكون العرض على البرلمان.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن البرلمان الحالي في دورته الأخيرة الآن، ومن المنتظر وجود برلمان جديد سيتم تقديم القانون خلال دورته الأولى، وبالتالي لدينا فرصة خلال هذا العام بالكامل للعمل على مسودة القانون لتقديمه في الدورة البرلمانية الجديدة، وهذا ما نستهدفه.

وكشف حسام هيبة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بلغ 2.7 مليار دولار، ونستهدف جذب 11 إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024/2025 .