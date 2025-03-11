ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4120 جنيها

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:07 مساءً - شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 25 جنيها ليسجل عيار 21 مستوى 4120 جنيهًا وبلغ الجنيه الذهب 32 ألف و960 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 25 دولارًا، لتسجل 2914 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وبلغ عيار 18 مستوى 3531 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2747 جنيهًا.

ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم حول 4095 جنيهًا.

في حين تراجعت الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، واختتمت حول 2889 دولارات.

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وأوضح إمبابي، أن صفقة الإنفاق الدفاعي الألمانية المحتملة عززت الثقة في اليورو وأدت إلى انخفاض جديد في الدولار الأمريكي، مما فتح الباب أمام ارتفاع الذهب.

وأضاف أن الأسواق تزدادا حذرًا بشأن سياسات الرئيس ترامب التجارية، خوفًا من أنها قد تبطئ النمو الاقتصادي العالمي.

تظل جاذبية الذهب كملاذ آمن سليمة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ومع ذلك فإن الطلب الصيني الأضعف على المعادن النفيسة قد يحد من موجات الصعود.