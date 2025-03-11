نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة تنمية الريف تطلق مبادرة “مزرعتك في مصر”… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:07 مساءً - أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان، عن إطلاق مبادرة “مزرعتك في مصر”، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تهدف المبادرة إلى توفير فرص استثمارية للمصريين في الخارج للمشاركة في هذا المشروع الزراعي العملاق والواعد.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصري الجديد، ممثلةً في اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ووزارة الخارجية المصرية، ممثلةً في السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى تسهيل المصريين المقيمين بالخارج في الاستثمار الزراعي والتنموي في مصر، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي المستهدف.

وصرح اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأن مبادرة “مزرعتك في مصر” تأتي تماشياً مع استراتيجية الدولة في إشراك كافة أطياف المجتمع في أعمال التنمية وفي المشروعات القومية الكبرى.

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وأوضح، أنها تمثل خطوةً جديدة نحو تعزيز العلاقات بين المشروعات القومية الكبرى والمصريين المقيمين في الخارج، حيث يتم تقديم فرصة متميزة وواعدة لهم للاستثمار بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والذي يعد أحد أضخم المشروعات الزراعية والتنموية في مصر والمنطقة، ويهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي، وكذا المساهمة في دعم ورفع مستوى الاقتصاد الزراعي.

ولفت عبد الوهاب أن مبادرة “مزرعتك في مصر” تستهدف تمكين المصريين المقيمين بالخارج من الحصول على أراضٍ زراعية ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، والذى يوفر فرصاً استثمارية متنوعة في القطاع الزراعي والتنموي، مما يساعد في زيادة الإنتاج المحلي وتطوير الريف المصري الجديد.

وأضاف: “أصبح الآن لدى المصريين في الخارج قدرة كبيرة على المساهمة في مشروعات وطنهم، ونحن في شركة تنمية الريف المصري الجديد نعمل على توفير كافة السبل والتسهيلات لهم لتيسير عملية الاستثمار، بدءاً من إتاحة الأراضي الزراعية، وصولاً إلى توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم في كافة مراحل المشروع”.

هذا، وتقوم شركة تنمية الريف المصري الجديد حالياً بإعداد مجموعة من المبادارات الأخرى التي من المقرر الإعلان عنها وطرحها قريباً على المصريين المقيمين بالخارج لإشراكهم بمزيد من فرص المشروعات والاستثمارات في مشروع المليون ونصف المليون فدان، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة.