بسبب الرسوم الجمركية.. مؤسسات عالمية ترفع توقعاتها لحدوث…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:10 مساءً - العربية نت _ رفع بنك جي بي مورجان تشيس احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى نحو 40% من 30% سابقا.

وكان “جولدمان ساكس” رفع هو أيضا احتمالية حدوث ركود بالاقتصاد الأمريكي إلى 20% من 15% أثر التعريفات الجمركية وأثرها على النمو الاقتصادي.

يأتي ذلك في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الوضع الاقتصادي الحالي بأنه “فترة انتقالية”، دون تأكيد توقعاته بحدوث ركود.

وأبدت “وول ستريت” مخاوف متزايدة، حيث خفض جولدمان ساكس توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025 من 2.4% إلى 1.7%، مشيراً إلى تداعيات سياسات الرسوم الجمركية الجديدة.

ورغم فترة من الاستقرار النسبي، تعرضت الأسواق المالية الأمريكية لضغوط متجددة، حيث شهدت بعض القطاعات تراجعات كبيرة، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير سياسات ترامب التجارية، لا سيما في ظل النزاعات الجمركية المستمرة.

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ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال في وقت تتصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد.

وسيضم الاجتماع عمالقة الإقراض في وول ستريت مثل جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورجان والرئيس التنفيذي لمجموعة ستي، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز.