اليابان تفشل في الحصول على إعفاء من الرسوم الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 مارس 2025 06:14 مساءً - العربية نت _ قال وزير التجارة الياباني يوجي موتو اليوم الثلاثاء إنه أخفق في الحصول على ضمانات من مسؤولين أمريكيين بشأن استثناء طوكيو من الرسوم المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء.

وكان موتو في واشنطن من أجل مفاوضات في اللحظة الأخيرة بشأن فرض رسوم على مجموعة من الصادرات اليابانية تشمل السيارات والصلب والألومنيوم.

وأوضح موتو أن اليابان، التي تساهم في الاقتصاد الأمريكي من خلال الاستثمار بقوة وإيجاد وظائف في الولايات المتحدة ” لا يمكن أن تخضع لرسوم بنسبة 25% ” على صادرات الصلب والألومنيوم والسيارات إلى أميركا، وفق وكالة أسوشيتد برس .

وجاء لقاء الوزير مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك وممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت أمس الإثنين قبل يومين من دخول الرسوم على الصلب والألومنيوم حيز التنفيذ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه من الممكن أن تدخل رسوم محتملة بنسبة 25% على واردات السيارات الأجنبية حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار موتو أن المسؤولين الأمريكيين اعترفوا بالمساهمات اليابانية ووافقوا على استمرار المباحثات، ولكن لم يوافقوا على طلبه لإعفاء اليابان من الرسوم على واردات الصلب.