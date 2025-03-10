تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 4115 جنيها

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 08:10 مساءً - شاهندة إبراهيم – سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجع طفيف بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل عيار 21 مستوى 4115 جنيهًا، وبلغ الجنيه الذهب 32 ألف و920 جنيها.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع محدود للأوقية في البورصة العالمية، بنحو 4 دولارات، لتسجل 2906 دولارات.

قال سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4703 جنيهات، وبلغ عيار 18 مستوى 3527 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2744 جنيهًا.

ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.7 %، وبنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم عند 4120 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بفي لبورصة العالمية، بنسبة 1.8 %، وبقيمة 52 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت حول 2910 دولارات.

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أشار إمبابي، إلى تماسك أسعار الذهب في البورصة العالمية وسط استفادة المعدن الثمين من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين المستمر بشأن التجارة العالمية.

أضاف أن الأسواق تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وسط تزايد الرهانات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري.