وزارة المالية تبدأ إعداد مذكرة توصيات لمواجهة التهرب الضريبي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 05:09 مساءً - وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورةلاياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

كما شارك، اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وتم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فيما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.