كامل الوزير: مراجعة رسوم هيئة سلامة الغذاء على تحاليل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 04:11 مساءً - وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمراجعة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على تحاليل الصادرات ومدة تطبيقها لتخفيف العبء عن المصدرين.

جاء التوجيه، بعد الشكوى المقدمة من شركة جولد سكاي لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل.

ووجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن هيئة سلامة الغذاء وهيئة التنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورةلاياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والتعاون الدولي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

كما شارك، اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء.