صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق شركة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 04:11 مساءً - العربية نت _ أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الإثنين، إطلاق شركة الواحة للأسواق الحرة (الواحة) المتخصصة في مبيعات التجزئة للمسافرين، وستكون “الواحة” أول شركة بملكية سعودية مشغّلة للأسواق الحرة.

وستعمل شركة “الواحة” – المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -على تطوير منافذ فاخرة للبيع بالتجزئة في أماكن مختارة في أنحاء المملكة، وستتميز بتوفيرها مجموعة متنوعة من السلع، بما فيها منتجات سعودية عالية الجودة والنوعية.

وستدير الشركة منافذها في المطارات وفق مبدأ الأسواق الحرة، كما ستدرس الشركة مستقبلاً فرصاً إضافية لمبيعات التجزئة عند نقاط الحدود البرية والمرافئ، إلى جانب البيع على متن الرحلات الجوية.

وقال ماجد العسّاف، رئيس قطاع المنتجات الاستهلاكية والتجزئة في الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: “يهدف الصندوق، إلى تعزيز نمو تجارة التجزئة للمسافرين، ودعم تطلعاته في قطاع السياحة المحلي، من خلال إطلاق الواحة”.

وأضاف العسّاف: “لدينا فرص كبيرة لزيادة حصة المملكة من الإنفاق على مبيعات التجزئة خلال السفر في المستقبل. يوفر النمو المتوقع في أعداد المسافرين إلى المملكة، فضلاً عن الأحداث العالمية التي يتم استضافتها محلياً، فرصاً جديدة لتوليد عوائد مستدامة لقطاع مبيعات التجزئة خلال السفر.”

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ويتماشى إطلاق شركة “الواحة” مع سلسلة من الاستثمارات الكبيرة للصندوق في قطاعات السياحة والطيران والتجزئة، وبينها مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي تم إطلاق مخططه في عام 2022، وسيكون بين أكبر مطارات العالم عند انتهاء أعمال تطويره مع قدرة استيعاب تبلغ 120 مليون مسافر سنوياً، ويحتوي العديد من متاجر التجزئة والمطاعم.

كذلك أطلق الصندوق شركة “طيران الرياض“، الناقل الجوي الوطني الجديد في المملكة، والذي يهدف لجعل الرياض بوابة عالمية للسفر، كما تتضمن استثمارات الصندوق مجموعة “المشاريع الكبرى”، إلى جانب شركة “كروز السعودية” ومقرها جدة، والتي تعمل لجعل سواحل المملكة على البحر الأحمر وجهة عالمية رئيسية، بالإضافة إلى الاستثمارات في قطاع التجزئة والتي تشمل “الشركة السعودية للقهوة” وشركة “تراث المدينة” التي تركز على إنتاج التمور عالية الجودة – وشركة “سواني”، المتخصصة بمنتجات حليب الإبل.