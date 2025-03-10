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نعرض لكم الان تفاصيل خبر راميدا تدرس عدة فرص استثمارية سواء بالتوسع أو دخول أسواق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا”، إن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة، سواء التي تتعلق بتوسعات في الأسواق الحالية أو دخول أخري جديدة.
وأكد مرسي خلال مؤتمر صحفي علي هامش السحور الذي أقامته الشركة أمس، أن الشركة تسعى للاستفادة من الفرص التي توفرها الشراكات الاستراتيجية، مثل التعاون مع الصندوق السيادي السعودي، الذي يعزز وجود الشركة في السوق السعودي ويعزز طموحاتها للتوسع في هذا السوق الهام.
ولفت إلي أن راميدا تعد من أكبر المصدرين الي السوق العراقي، وتسعى دائمًا لتوسيع لتوسيع تواجدها في هذا السوق عبر زيادة الإنتاج وتوفير أدوية جديدة تلبي احتياجاته
وأشار مرسي إلى أن الشركة تواصل متابعة تطورات السوق المحلي والدولي، مع التركيز على تقديم أدوية مبتكرة تسهم في تحسين صحة المرضى في المنطقة.
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