الخطيب: مصر تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتعزيز تنافسيتها كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.

وأوضح الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن مصر تمتلك اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة، ما يعزز من فرص التجارة والاستثمار في السوق المحلية.

وأضاف أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية متعددة، بما في ذلك توافر مصادر الطاقة المتجددة وحوافز استثمارية جذابة.

وأشار الخطيب إلي أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة، مدنًا جديدة، وسوقًا استهلاكيًا واسعًا، بالإضافة إلى عمالة مؤهلة، فضلًا عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا.

وأكد أن هذه العوامل تساهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص نمو واسعة في مختلف القطاعات، منوهاً بأن الوزارة تعمل حاليًا على تهيئة بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، مع تعزيز الشفافية والتنافسية في المناخ الاستثماري.

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وأضاف الخطيب أن الدولة تركز على تمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مع ضمان دورها التنظيمي لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وفيما يتعلق بتوطين الصناعة، لفت وزير الاستثمار إلى أن الدولة تدعم المنتجات الوطنية من خلال حماية صناعتها المحلية من الممارسات التجارية الضارة، وتعمل على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد.