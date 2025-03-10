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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عمرو مرسي: راميدا تخطط لتصبح من أفضل 5 شركات مبيعا للأدوية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 03:14 مساءً - محمد أحمد _ قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا”، إن الشركة تستهدف أن تكون من بين أفضل 5 شركات مبيعا للأدوية في السوق المصري خلال عامين، خاصة في مجالات الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.
وأوضح مرسي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي أمس، أن الشركة ستواصل توسعاتها دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة في زيادة الطاقة الإنتاجية علي المدى القصير.
أضاف، أن الشركة تعمل حالياً بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، ما يوفر لها فرصة استغلال الطاقة المتاحة لتحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.
وأوضح مرسي أن الشركة تركز بشكل رئيسي على التصنيع لصالح شركات أخرى، مشيراً إلى أن مصنعها في مصر يقوم حالياً بإنتاج منتجات دوائية لصالح 40 شركة محلية ودولية.
وأكد أن هذه الاستراتيجية تجعل الشركة في وضع متميز رغم التحديات الاقتصادية، حيث تزايد الطلب على تصنيع الأدوية محلياً، خاصة في ظل صعوبة توسع الشركات الأخرى في إنشاء مصانع جديدة بسبب التحديات الاقتصادية، مثل تعويم الجنيه.
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وأشار مرسي إلى أن راميدا حققت أداء جيدا في العام الماضي، خاصة في النصف الثاني من السنة، متوقعاً استمرار النمو والتوسع في مجال التصنيع للغير خلال 2025.
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