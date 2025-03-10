نعرض لكم الان تفاصيل خبر راميدا تطلق 3 منتجات جديدة خلال 2025 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 02:16 مساءً - محمد أحمد _ تعتزم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية “راميدا”، طرح 3 منتجات جديدة خلال 2025 المقبل، تتضمن أدوية لعلاج مرض السكري، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والمكملات غذائية.

وقال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفي علي هامش السحور الذي أقامته الشركة ، أن “راميدا” تواصل جهودها في تطوير وتوسيع محفظتها من الأدوية، مع التركيز في الفترة الحالية على أدوية مرض السكري والأدوية المزمنة بشكل عام.

وفيما يتعلق بتحريك أسعار المنتجات، أشار مرسي إلي أن الشركة تدرس حالة كل منتج شكل منفصل، مشيرا إلي أنه في حال وجود صعوبة في توفير أحد المنتجات بسبب نقص المادة الخام، يتم تقديم طلب إلى هيئة الدواء المصرية بمقترح الزيادة والتي ستقوم بدورها بدراسته واتخاذ القرار المناسب.

ونبه إلي أن الهيئة قد أتاحت زيادة تتراوح بين 30% و50% لبعض الأصناف، مؤكدا أن الشركة ستواصل العمل مع الهيئة لتقديم أفضل الحلول وتحقيق التوازن بين توافر الأدوية والأسعار.

وكشف مرسي عن تحقيق السوق المصري نمواً بنسبة 47% في قطاع الأدوية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أنه يُعد من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط، ويتمتع بجاذبية كبيرة للمستثمرين، رغم التحديات التي يواجهها.

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المبيعات تضاعفت 34 مرة خلال 14 عاما والإيرادات قفزت 47 مرة

وأوضح أن الشركة حققت تطورا كبيرًا منذ انطلاقها في عام 2011، حيث تضاعف حجم مبيعاتها 34 مرة خلال 14 عامًا، فيما ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 47 مرة، مما يعكس الأداء المتميز والتوسع الكبير في السوق.

ولفت إلى أن “راميدا” استطاعت تحقيق نموا بنسبة 75% خلال 2024، ما يعكس قدرتها على التكيف مع متغيرات السوق ومواكبة التطورات العالمية.

وأرجع مرسي ذلك إلي عدة عوامل رئيسية، أبرزها اختيار الأشخاص المناسبين للمناصب المناسبة، بالإضافة إلى التزام الشركة بالابتكار وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلي والدولي.