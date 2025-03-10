نعرض لكم الان تفاصيل خبر بكين تبدأ اليوم تطبيق الرسوم الجمركية ردا على تعرفة ترامب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 12:14 مساءً - العربية نت _ تبدأ الصين اعتبارًا من اليوم الإثنين، فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا الأسبوع.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، من بينهم الصين وكندا والمكسيك، معتبرًا أن تعاونهم في مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، وخصوصًا الفنتانيل، غير كافٍ.

وتُعد الصين الدولة التي تحقق أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة، وفق وكالة “ فرانس برس“.

وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 مارس زيادتها إلى 20%.

وأعربت الصين على الفور عن “استيائها البالغ”، وأعلنت فرض رسوم مماثلة على المنتجات الزراعية الأمريكية اعتبارًا من الإثنين.

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وتبلغ نسبة هذه الرسوم 15% على المنتجات الأمريكية من الدجاج والقمح والذرة والقطن، و10% على سلع أخرى مثل الذرة البيضاء، والصويا، ولحم الخنزير، ولحم البقر، والمنتجات البحرية، والفواكه، والخضروات، ومشتقات الحليب.

ويرى خبراء أن هذا الرد الصيني يستهدف القاعدة الانتخابية للرئيس الجمهوري ترامب، لكنه يظل معتدلًا، مما يترك المجال مفتوحًا لاحتمال إبرام اتفاق تجاري.

وتزيد هذه التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الصين، بما في ذلك تباطؤ الاستهلاك، وأزمة قطاع العقارات، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

ومن المتوقع أن تشكل الرسوم الجمركية الأمريكية ضربة قوية للصادرات الصينية، التي ساهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي.

ويعتقد خبراء أن تبعات التدابير الأمريكية قد لا تظهر على الفور، لكن الصادرات الصينية تباطأت بالفعل في يناير وفبراير/شباط إلى 2.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ 10.7% في ديسمبر.

وأوضح تشيوي تشانغ، رئيس وكبير الاقتصاديين في شركة “بينبوينت” لإدارة الأصول، أنه “نظرًا لأن الصادرات تواجه خطر التراجع بسبب الحرب التجارية الوشيكة، فإن السياسة المالية يجب أن تصبح أكثر استباقية”.

مع استمرار المواجهة التجارية بين بكين وواشنطن، تستضيف الصين حاليًا “الدورتين السنويتين”، وهو الحدث السياسي الرئيسي لهذا العام، الذي يجمع في العاصمة آلاف النواب من جميع أنحاء البلاد.

وكشف رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، في كلمة أمام مجلس الشعب، يوم الأربعاء، عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية لعام 2025، مشيرًا إلى “بيئة خارجية معقدة بشكل متزايد”.

وحدد لي هدفًا للنمو السنوي يبلغ “حوالي 5%”، وهو مماثل لمعدل 2024.

لكن العديد من خبراء الاقتصاد يرون أن هذا الهدف يبدو طموحًا في ظل الصعوبات التي تواجهها الصين على المستوى الاقتصادي.

وقال جوليان إيفانز بريتشارد، من “كابيتال إيكونوميكس”، إن “إذا بدأ الإنفاق المالي في الارتفاع مجددًا قريبًا، فقد يعوض ذلك التأثير القصير الأجل للرسوم الجمركية على النمو”.

وأضاف: “لكن، نظرًا للرياح المعاكسة… فإننا لسنا مقتنعين بعد بأن الدعم المالي سيكون كافيًا لتحقيق أكثر من مجرد دفعة قصيرة الأجل”.