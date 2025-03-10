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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. تضخم أسعار المستهلكين بمدن مصر يتراجع إلى 12.8% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 12:14 مساءً - أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في مدن مصر تراجع إلى 12.8% في شهر فبراير مقارنة مع 24% في يناير.
وجاء الانخفاض في معدل التضخم خلال فبراير، بدعم من تراجع أسعار الخضروات بنسبة 8.2% بالإضافة إلى ثبات أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة.
فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الأخرى من بينها الحبوب والخبز بنسبة 0.08% واللحوم والدواجن بنسبة 3.2% بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4%.
وتراجعت معدلات التضخم في المدن المصرية على أساس سنوي خلال شهر يناير مسجلة 24%، مقابل 24.1% في ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز.
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