- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيلا كابيتال تطلب الحصول على رخصة إدارة أصول واستشارات مالية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 10:15 صباحاً - حمدي أحمد – كشف مروان يونس، المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، عن تقدمها بطلب للحصول على رخصة إدارة أصول واستشارات مالية في المملكة العربية السعودية.
وقال يونس، خلال سحور عمل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن قيمة الصفقات التي جرى التعاقد عليها خلال 2024 بلغت ملياري دولار.
وأضاف يونس أن الصفقات كانت في 3 دول، هي: مصر والسعودية والإمارات، لافتًا إلى تنفيذ صفقات منها بقيمة مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أن الشركة تعمل هذا العام على 16 صفقة في مصر والسعودية، متوقعًا تنفيذ عدد يزيد على صفقات العام الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلا كابيتال تطلب الحصول على رخصة إدارة أصول واستشارات مالية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.