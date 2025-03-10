مال وأعمال

زيلا كابيتال تطلب الحصول على رخصة إدارة أصول واستشارات مالية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر زيلا كابيتال تطلب الحصول على رخصة إدارة أصول واستشارات مالية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 10:15 صباحاً - حمدي أحمد – كشف مروان يونس، المدير التنفيذي لشركة زيلا كابيتال، عن تقدمها بطلب للحصول على رخصة إدارة أصول واستشارات مالية في المملكة العربية السعودية.

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وقال يونس، خلال سحور عمل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن قيمة الصفقات التي جرى التعاقد عليها خلال 2024 بلغت ملياري دولار.

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وأضاف يونس أن الصفقات كانت في 3 دول، هي: مصر والسعودية والإمارات، لافتًا إلى تنفيذ صفقات منها بقيمة مليار دولار بنهاية العام الماضي.

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وأشار إلى أن الشركة تعمل هذا العام على 16 صفقة في مصر والسعودية، متوقعًا تنفيذ عدد يزيد على صفقات العام الماضي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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