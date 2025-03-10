مال وأعمال

وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا…

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  • وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا… 4/12
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  • وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا… 6/12
  • وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا… 7/12
  • وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا… 8/12
  • وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا… 9/12
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: الدولة تراهن على القطاع الخاص.. وجوهر مشكلتنا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 10:15 صباحاً - حمدي أحمد_ قال أحمد كجوك، وزير المالية ، إن الدولة تراهن على القطاع الخاص لقيادة التنمية في الاقتصاد المصري.

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وأضاف كجوك خلال سحور الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أننا ليس لدينا خيار آخر او فرصة ثانية الا قيادة القطاع الخاص للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة منفتحة لسماع صوت القطاع الخاص المصري.

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جانب من فعاليات سحور العمل
جانب من فعاليات سحور العمل
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وأشار كجوك إلى أن الحكومة لديها 3 أولويات تتمثل في عودة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال فيما يخص الضرائب، وفي هذا الصدد سنشهد قبل نهاية يونيو بداية تغيير ملموس في السياسات الضريبية المختلفة.

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وقال إن جوهر مشكلتنا أننا لدينا قاعدة ضريبية صغيرة جدا وهدفنا توسيع هذه القاعدة بشكل سليم .

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وذكر أن الأولوية الثانية هى أن يكون دور السياسة المالية أوسع من الانضباط المالي، والثالثة التعامل مع الدين وخدمته لأنه يضعف قدرة الدولة ويحد من حركتها .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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