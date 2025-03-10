نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 09:14 صباحاً - حمدي أحمد – قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على نقل الأصول إلى صندوق مصر السيادي، والتفكير في كيفية تعظيم الاستفادة منها.

وأضاف الخطيب، خلال سحور عمل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من أصول الدولة، “وهذا هو تركيزنا اليوم”.

وتابع: “نعمل على القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم الاستفادة منها”.

وأشار إلى أن الدولة بدأت في انتداب أعضاء من القطاع الخاص لحوكمة الإدارة في أصول الدولة.

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