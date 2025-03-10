مال وأعمال

وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم…

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  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 1/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 2/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 3/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 4/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 5/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 6/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 7/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 8/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 9/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 10/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 11/12
  • وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… 12/12

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: مشاركة القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 09:14 صباحاً - حمدي أحمد – قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على نقل الأصول إلى صندوق مصر السيادي، والتفكير في كيفية تعظيم الاستفادة منها.

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وأضاف الخطيب، خلال سحور عمل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن دور الصندوق السيادي يتمثل في تعظيم العائد من أصول الدولة، “وهذا هو تركيزنا اليوم”.

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وتابع: “نعمل على القطاع الخاصة في إدارة الأصول لتعظيم الاستفادة منها”.

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وأشار إلى أن الدولة بدأت في انتداب أعضاء من القطاع الخاص لحوكمة الإدارة في أصول الدولة.

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جانب من فعاليات سحور العمل
جانب من فعاليات سحور العمل

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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