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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال النصف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 09:14 صباحاً - حمدي أحمد – قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 38% خلال النصف الأول (منذ يوليو إلى ديسمبر الماضيين).
وأضاف كجوك، خلال سحور عمل الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن هذه الزيادة أعلى معدل منذ سنوات.
وأرجع الوزير هذه الزيادة إلى “عودة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص والممولين”.
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