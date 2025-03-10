دونالد ترامب: سأختار نائبا لرئيس الفيدرالي الأمريكي للإشراف…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 مارس 2025 12:15 صباحاً - سي إن بي سي_ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد، إنه سيختار قريباً نائباً لرئيس مجلس الفيدرالي الأمريكي للإشراف على البنوك.

وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز جرى تسجيلها الأسبوع الماضي “سأختار شخصاً ما قريباً”.

ويشغل هذا المنصب حالياً مايكل بار، الذي قال إنه سيتنحى عن منصبه قبل انتهاء ولايته في يوليو 2026.

وكان لدى ترامب نظرة قاتمة تجاه رئيس الفيدرالي جيروم باول خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، حيث وصف صناع السياسات بأنهم “أغبياء” وشبه باول ذات مرة بلاعب غولف لا يستطيع رمي الكرة.

وتجاهل باول، الذي رشحه ترامب في نوفمبر 2017 وتولى منصبه في فبراير التالي، الانتقادات إلى حد كبير في ذلك الوقت.

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كما تجنب باول في إطلالاته الأخيرة من التطرق للعلاقة مع ترامب أو التعليق على سياساته.