نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيثم الهواري: تطوير اللوائح التنظيمية في البورصة السلعية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 مارس 2025 08:08 مساءً - محمد أحمد _ قال هيثم الهواري رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن إعادة التداول في البورصة السلعية يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة لتعزيز القدرة التنافسية للسوق.

وأشار الهواري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهواري للحاصلات الزراعية، في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى ضرورة تطوير اللوائح التنظيمية لضمان الشفافية، بالإضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للبورصة وتوفير قواعد بيانات متكاملة حول السلع وأسعارها.

ويرى، أن تحسين بنية البورصة يتطلب الاستثمار في بناء منصة تداول آمنة وشفافة، وتعزيز التكامل بين الجهات المنظمة للسوق لضمان فاعلية عمل البورصة.

تنويع العقود يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التنافسية

أوضح الهواري أن تنويع العقود المتاحة مثل عقود البيع الآجل والعقود الفورية سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين ويعزز النشاط التجاري داخل السوق، ما يؤدي إلى زيادة تنافسية البورصة على المدى الطويل.

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وفي سياق الدعم الحكومي، أكد الهواري أن الحكومة تلعب دورًا مهمًّا في تعزيز عمل البورصة السلعية، من خلال وضع إطار تنظيمي متوازن يقدم التسهيلات اللوجستية اللازمة، بالإضافة إلى مراقبة السوق لضمان نزاهته.

وفيما يتعلق بآليات الرقابة، شدد الهواري على ضرورة تطوير أنظمة إلكترونية متقدمة لمتابعة العمليات التجارية بشكل لحظي، مع تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان الشفافية في التعاملات.

ونبه إلى أن نجاح التداولات في البورصة السلعية، سيعمل على استقرار الأسعار، وزيادة فرص التصدير، وتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي.

أضاف أن تحسين أنظمة تداول السلع مثل الحبوب والزيوت والمعادن يعزز كفاءة السوق ويزيد من فرص النمو الاقتصادي.

وأشار الهواري إلى أهمية توفير برامج تدريبية وورش عمل للمستثمرين لتعريفهم بآليات العمل داخل البورصة السلعية، مما يسهم في رفع مستوى الوعي وتحسين الفهم لدى المتعاملين في السوق، مشددًا على ضرورة تحسين آليات تسعير السلع لضمان عدالة السوق.

وفيما يخص دور وزارة التموين، أوضح الهواري أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم البورصة السلعية من خلال تنظيم حملات توعية للمزارعين والتجار، وتطوير منظومة تخزين السلع، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين آليات التسعير.

وأكد على أهمية تفعيل قوى العرض والطلب في السوق لتحقيق التوازن، إلى جانب تبني آليات للتحوط من مخاطر تقلبات الأسعار مثل توفير برامج تأمين وخطط استثمارية متخصصة، ما يضمن استقرار السوق في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ويرى الهواري أن إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتداول السلع سيسهم بشكل كبير في تقليل حلقات التداول، ما يضمن وصول السلع من المنتج إلى المستهلك بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، وهو ما يعزز من فعالية السوق ويحقق مصلحة جميع الأطراف المعنية.