ملف.. كيف تتم إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؟

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 مارس 2025 05:12 مساءً - باره عريان _ ما هو السبيل الأمثل لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في مصر؟ طرحت جريدة دوت الخليج هذا السؤال على إثنين من خبراء الاقتصاد والتمويل، واللذين أكدا على ضرورة إجراء دراسة شاملة ومتأنية، والنظر إلى الدور الذي تقدمه كل هيئة، حتى يتسنى للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية اتخاذ القرار المناسب، وأن تكون هذه الدراسة بمثابة وثيقة كاشفة أمام الرأي العام، عن الخلفية التي أدت إلى الإبقاء على عدد من الهيئات، وإلغاء هيئات أخرى، ودمج البعض الآخر.

وأوضحا أن تلك الهيئات تتسم بكونها كيانًا اقتصاديًّا يحقق فوائض، وهو ما يتطلب النظر إذا ما كان هناك حاجة إلى تحويله إلى شركة، ذلك فضلًا عن سبل إعادة الهيكلة الأخرى كالتحول إلى صندوق استثماري أو الإلغاء، أو القيام بدمج عدد من الهيئات المتشابهة.

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