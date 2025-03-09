نعرض لكم الان تفاصيل خبر «آي صاغة»: 70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 مارس 2025 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 1.7% وبقيمة 70 جنيها خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.8% وبقيمة 52 دولارا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 21 افتتح التعاملات عند مستوى 4050 جنيهًا، واختتم حول 4120 جنيهًا.

في حين افتتحت الأوقية في البورصة العالمية التعاملات عند مستوى 2858 دولارًا، واختتمت حول 2910 دولارات.

وأضاف إمبابي، أن عيار 24 سجل 4709 جنيهات، وبلغ عيار 18 مستوى 3531 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2747 جنيهًا، والجنيه الذهب نحو 32 ألف و960 جنيهًا.

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ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، واختتم التعاملات عند نفس المستوى، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وأشار إمبابي إلى أن السوق المحلية شهدت تباطؤًا في المبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بجانب ارتفاع عمليات إعادة البيع، وتوجه تجار الذهب الخام للتصدير، لتوفير السيولة للأسواق.

وأضاف أن أسعار الذهب في السوق المحلية ما زالت أقل من السعر العالمي، حيث سجلت الفجوة بين السعرين نحو 33 جنيهًا، وهو ما يعد خصمًا من السعر وفرصة للشراء.

ولفت إلى أن تراجع الطلب خلال النصف الأول من رمضان المبارك طبيعيًا، نتيجة توجه إنفاق المواطنين نحو شراء المواد الغذائية.

وعلى مستوى أسعار الذهب في البورصة العالمية، أوضح إمبابي، أنها استعادت موجة الارتفاعات مرة أخرى عقب أول تراجع في شهرين، وذلك بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وضعف الدولار الأمريكي.

وأشار إلى أن تحركات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة ستعتمد على معدلات التضخم عقب صدور تقرير أسعار المستهلك يوم الجمعة المقبل، بجانب إشارات توجهات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف أن مخاوف التوترات التجارية واستمرار تراجع الدولار، يعززان من قوة الذهب، لكن تعرض السوق لعمليات جني الأرباح، أو تغير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤدي إلى توقف استمرار موجة صعود الذهب.