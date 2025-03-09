نعرض لكم الان تفاصيل خبر افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان بعد الانتهاء من أعمال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 مارس 2025 05:12 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة حدائق المتخصصة في إدارة وتشغيل الحدائق والمنشآت الترفيهية، موعد افتتاح حديقتي الحيوان والأورمان أمام الزوار خلال سبتمبر المقبل.

وتعتبر شركة حدائق هي المسؤولة عن تطوير وإدارة وتشغيل حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة، بغرض إعادتهم على خارطة السياحة الترفيهية.

قال محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق، إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في صناعة الترفيه والسياحة في مصر، فهو يجمع بين الابتكار والحداثة مع الحفاظ على الإرث التاريخي العريق.

وأضاف: “نهدف من خلال تطوير حديقتي الأورمان والحيوان إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه، والتعليم، والحفاظ على البيئة، مما يعكس رؤيتنا في جعل الحديقة على قائمة الوجهات السياحية ليست فقط في المنطقة ولكن في العالم كله.”

ومن جانبه أكد عبد الفتاح فيظي، العضو المنتدب لشركة حدائق، على أن خطة التطوير تعتبر نقلة نوعية لأنها ستصبح وجهة ترفيهية متكاملة تناسب كافة الأعمار والفئات، ولم تعد مجرد حديقة حيوانات.

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وأشار فيظي إلى أن الشركة ستقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض وتعتمد بشكل رئيسي على المساحات المفتوحة والتي ستكون الأساس الذى يعتمد عليه الشكل الجديد للحديقتين، بعد أن يتم ربطهما معا من خلال نفق.

وأوضح أنه تم إعادة تصميم البيوت الخاصة بالحيوانات وتطوير كافة الممرات مع الحفاظ على الطابع التاريخي الخاص بها، كذلك الحفاظ على الطابع الأثري والتراثي للثمانية معالم التاريخية الموجودة داخل الحديقة وأبرزها: كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، وجزيرة الشاي والجبلاية والمتحف الحيواني، مما يعزز من قيمة الحديقة التراثية.

وأعلن العضو المنتدب لشركة حدائق، عن عدد من المرافق والخدمات الجديدة التي ستشملها الحديقة من خلال إنشاء فندق Giza Zoo Safari Glamping، الذي يجمع بين الطبيعة والرفاهية، بالإضافة إلي إنشاء سوق التحف والهدايا Zoo Antique Bazaar، الذي يضم مجموعة من التحف والتذكارات المصنوعة يدويًا، ومجموعة من المطاعم والمقاهي والخدمات الأخرى داخل الحديقة.

تعتبر حديقة الحيوان التي تقع في منطقة الجيزة أكبر حديقة حيوان داخل مدينة بمساحة 112 فدانا وتحتوي على حوالي 3 آلاف شجرة تاريخية وبعض النباتات النادرة ومجموعة من 186 فصيل من الثدييات والطيور والزواحف.

وكان قد تم افتتاحها في عصر الخديوي إسماعيل لتكون أول حديقة حيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، وثالث أقدم حديقة حيوان في العالم.